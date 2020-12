Polen får stille i hoppveka likevel: – Ekstremt glade

sport

Det var Polens skiforbund som først stadfesta heilomvendinga på Twitter. «Hopparane våre startar i Oberstdorf! Negative resultat for heile laget», stod det i meldinga.

Kvalifiseringa på måndag blir stroken for å få med dei polske hopparane. Det betyr 62 utøvarar på startstreken i det første rennet til hoppveka, og den særeigne utslagsmetoden til konkurransen er lagt vekk for denne gongen.

– Det betyr i praksis at startlista i rennet blir sånn ho var til kvalifiseringa. Alle får hoppe, sa Noregs hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB måndag kveld.

Han uttalte seg etter at eit krisemøte opna for å la Polen delta i Oberstdorf. Føresetnaden var at ein tredje runde med koronatestar kom tilbake som negative.

– Vi er ekstremt glade over desse gode nyheitene, seier FIS' hoppdirektør Sandro Pertile.

Vanskeleg situasjon

Det polske laget vart måndag sett i karantene etter at Klemens Muranka dagen før hadde gitt frå seg ein positiv koronatest, men den har seinare vist seg å ha vore falsk positiv.

Bråthen er glad for at det blir polsk deltaking i premiererennet.

– Veldig bra. Eg tenkjer at vi må ha stor respekt for tyske helsestyresmakter, den lokale arrangøren og FIS som heile tida prøver å få til ting i ein svært vanskeleg situasjon. Vi som ein liten sport, må ta kloke avgjerder når vi blir gitt denne tilliten.

Sak på høgaste hald

Det var tyske helsestyresmakter som i praksis gav Polen startnekt etter Murankas positive prøve. Heile laget vart då sett på som nærkontaktar.

I etterkant vart det jobba iherdig frå polsk side. Skipresidenten i landet, Apoloniusz Tajner, var blant dei som kravde at avgjerda om startnekt vart gjort om. Også den polske idrettsministeren Piotr Glinski varsla at saka vart jobba med frå høgaste hald.

Måndag kveld melde fleire polske medium at Muranka tidlegare på dagen hadde levert ein negativ test, og det styrkte Polens sak.

Polen har dominert hoppveka dei siste åra. Dawid Kubacki vann samanlagt førre sesong, medan Kamil Stoch greidde det i 2017/18. For 20 år sidan vart Adam Malysz den første hoppvekevinnaren i landet.

Premiererennet i hoppveka startar klokka 16.30.

