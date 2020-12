Elverum noregsmeister i handball etter 37-29-siger over Nærbø

sport

Ein stor del av årsaka til triumfen må Josef Pujol få. Svensken var svært tonegivande med fleire lekre målgivande pasningar og tre mål på tre forsøk for Elverum.

Fire spelarar skåra seks mål kvar for Elverum – Simen Schønningsen, Thomas Solstad, Alexander Blonz og Dominik Máthé.

Sist sesong vart det NM-triumf for Elverum etter ein hårfin 35-33-siger over Haslum i cupfinalen. No vart det hakket mindre spennande.

Nærbø, som spelte i den første NM-finalen sin, hang med til 6–6 etter 12–13 minutt av kampen og var berre to mål bak like før pause på 14-16, før Elverum sa takk for følgjet og stakk ifrå.

Til pause stod det 19–15.

Kvarteret ut i andre omgang måtte Nærbø ta timeout etter at Elverum på berre nokon få minutt gjekk frå å leie 27–23 til 31–23. Det hjelpte ikkje – Elverum vann til slutt 37–29.

