sport

Det stadfestar La Liga-klubben sjølv på nettsida si.

Den spansk-brasilianske stjernespissen bad Atlético om å bli stilt fri av «personlege årsaker». Tysdag vart ønsket hans innfridd.

Costa kom til klubben for første gong som 17-åring i 2006. Fordelt over to periodar fekk han 215 kampar for det spanske hovudstadsslaget. Spissen har vunne eitt ligatrofé, Copa del Rey og Europaligaen med Atlético Madrid.

