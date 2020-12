Carlsen ergra seg etter uavgjort-dag: – Eg sovna på eit tidspunkt

sport

Uavgjortresultatet tysdag betyr at kampen om semifinalebilletten skal avgjerast onsdag. Då skal spelarane gjennom nye fire parti i hurtigsjakk. Står det likt etter at dei er unnagjorde, blir duellen avgjord med lynsjakk og eventuelt armageddon.

Carlsen leidde med eitt poeng etter to parti tysdag, men gav frå seg leiinga.

– Veldig skuffande å tape med kvit når eg leier med eitt poeng. Sånn er det somme gonger, og alt i alt var det ein jamn kamp. Uavgjort var fortent, sa Carlsen til arrangøren etter at dagen var over.

Han ergra seg særleg over tapet i det tredje partiet, der han vart uoppmerksam.

– I det tredje sovna eg på eit tidspunkt. Eg forstod at han kanskje hadde nokre triks, men eg såg ikkje på dei som farlege. Av ein aller annan grunn slutta eg å kalkulere og gjorde ein tabbe. Veldig unødvendig, sa Carlsen.

Fekta med armane

Nordmannen fekk samtidig ein draumestart på kvartfinaleduellen mot Dubov. Verdsmeisteren pressa russaren over på defensiven i sluttspelet i det første partiet og tvinga fram fleire svake trekk.

Eitt av dei vart av sjakkekspert Torstein Bae i NRK omtalt som ein megatabbe, og til slutt måtte Dubov innsjå at slaget var tapt.

I parti nummer to hadde Carlsen langt større problem. Nordmannen stod på eit tidspunkt langt dårlegare enn den russiske motstandaren sin, men Dubov spelte seg samtidig inn i tidsnød.

Det siste gav Carlsen ein veg tilbake inn i partiet, og 30-åringen frå Lommedalen fann trekka som til slutt jamna ut stillinga. Carlsens redningsaksjon munna ut i ein remis.

Undervegs kunne det elles sjå ut til at Carlsen sleit med forstyrringar rundt seg. Ved to tilfelle fekta han med armane og gjorde tydeleg teikn til at han trong ro rundt seg.

Carlsen-tabbe

I parti nummer tre var stillinga heilt jamn lenge, men etter 31 trekk var det Carlsens tur til å gjere ein stor tabbe. Plutseleg stod Dubov langt betre på brettet enn nordmannen og stillinga var tapt.

Ein tydeleg oppgitt Carlsen rista på hovudet og erkjende nederlaget etter 39 trekk.

I det fjerde og siste partiet klarte ingen av spelarane å få seg noko klart overtak. Dermed enda det med ein relativt udramatisk remis.

Onsdag fell avgjerda i kvartfinaleoppgjeret mellom Carlsen og Dubov.

Champions Chess Tour består av ti turneringar. Den siste blir avslutta i oktober neste år.

