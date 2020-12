Børufsen legg opp etter 15 år i Start

sport

Det stadfestar Start på sine nettsider.

Børufsen kom til kristiansandlaget frå barndomsklubben Våg i 2005. Han debuterte i Eliteserien mot Stabæk hausten etter.

– Det er rart å skulle gi seg som speler. Eg har vore i Start sidan eg var 16 år gammal. Eg har vore utruleg heldig som har fått spele for klubben i mitt hjarte i så mange år, seier Børufsen.

Skadesituasjonen til veteranen har gjort at Start ikkje ville gi han ein ny kontrakt, sjølv om han gjorde comeback i Eliteserien denne sesongen etter eit to år langt skadeavbrekk.

– Espen har verkeleg vore ein fantastisk ambassadør for klubben, både på og utanfor banen. Han er ein du alltid har kunna rekne med, han gir aldri noko anna enn 100 prosent. Det at han klarte å komme seg tilbake på banen etter to års skademareritt, seier enormt mykje om han. Men det kjem ei tid for alt, og Espen kan sjå tilbake på ein flott karriere. Det er ikkje mange som speler over 300 kampar for ein og same klubb i dag, seier sportsleg leiar Atle Roar Håland.

