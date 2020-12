Storslalåmen for kvinner avlyst etter kraftige vindkast

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) prøvde seg med nokre små utsetjingar og lågare start i bakken, men vinden vart berre sterkare og sterkare. Til slutt såg ikkje juryen ein annan utveg enn å avlyse.

TV-bileta frå Austerrike viste vindkast som gjorde det vanskeleg for telt og portar å stå oppreist.

Seks av åtte norske alpinistar var klare for finaleomgangen. Mina Fürst Holtmann på 9.-plass låg best an, men var 1,72 sekund bak leiande Petra Vlhová frå Slovakia.

Deretter følgde Thea Stjernesund på 12.-plass. Rett bak følgde Ragnhild Mowinckel med éin hundredel.

Kristina Riis-Johannessen (nummer 21), Maria Therese Tviberg (23) og Kristin Lysdahl (26) kom seg òg blant dei 30 beste i 1. omgang. Det greidde ikkje Kaja Norbye (37) og Marte Monsen (56).

Vlhová leidde rennet i Semmering 22/100 sekund føre Marta Bassino (Italia).

