Pelés gamleklubb nektar for Messis målrekord

sport

Like før jul skåra Messi det 644. målet sitt for Barcelona. Ei heil verdspresse melde då at argentinaren hadde passert Pelé og teke rekorden for talet på mål for ein og same klubb.

Mellom 1956 og 1974 skåra Pelé 643 gonger for Santos, men i ei pressemelding reagerer den brasilianske klubben på at «vennskapskampar» er haldne utanfor statistikken. Det skriv mellom anna Sky Sports.

Santos meiner Pelé totalt stoppa på 1091 mål og at Messi må skåre 448 mål til for å slå rekorden.

«Argumentet til ein del ekspertar er at så mange av dei 448 måla var mot svak motstand, små lag og regionale klubber. Kampane vart uansett spelt etter regelboka», skriv Santos og viser til at slike kampar i si tid måtte godkjennast av lokale og nasjonale fotballstyresmakter.

Klubben meiner målstatistikkar bør vere absolutte og ikkje bli justerte i ettertid. Santos påpeikar at «eit mål mot Transvaal (lag frå Surinam) er like mykje verdt som eit mål mot Real Madrid på Santiago Bernabéu».

(©NPK)