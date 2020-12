Mjøndalen berga plassen i Eliteserien etter kvalifiseringsdrama

sport

Kampen i Oslo vart ein berg-og-dalbane for dei involverte. Mjøndalen leidde, før Sogndal snudde kampen. Deretter kom Mjøndalen igjen tilbake.

Mjøndalen var piggast i opningsminutta og tok leiinga ved Ole Amund Sveen tidleg i 1. omgang. Utover i 2. omgang tok Sogndal over dirigentpinnen og sende bølgje på bølgje mot bruntrøyene.

Sveen utlikna

Med 13 minutt igjen av ordinær tid felte Markus Nakkim Sogndal-innbytar Akor Adams, og dommaren peika på kritmerket. Mjøndalen-målvakt Sosha Makani fekk ein hanske på ballen, men klarte ikkje å hindre utlikninga.

Minuttet seinare var Sogndal igjen på full fart mot Mjøndalen-buret. Tomas Kristoffersen varta opp med ein susar frå hjørnet av 16-meteren og sørgde for 2–1 til Eirik Bakkes menn.

Like før slutt raga Ole Amund Sveen høgast etter ein Mjøndalen-dødball og skapte balanse i kampen igjen med pannebrasken.

Då opprykksfinalen var langt inn i pluss-tid heada Nakkim via ein Sogndal-spelar og i mål, og sørgde for at Mjøndalen fekk fornya kontrakt i Eliteserien.

Sveen med første stikk

Sogndal fyrte av den første skotmoglegheita i kampen tidleg i måndagsoppgjeret ved Daniel Eid, men 22-åringen klarte ikkje å presse kula inn under stengene til Sosha Makani.

Minuttet seinare låg ballen i nettet på andre sida av banen. Martin Rønning Ovenstads frispark fann landet på hovudet til Sveen føre boksen, og ballen trilla heile vegen ned i venstre hjørne av målet.

Sogndal heldt fram med å presse på og fekk nesten påskjønning for strevet etter kvarteret spelt. Tomas Totland slo ballen inn i feltet, og Makani klarte ikkje anna enn å forlengje innlegget. På bakre stolpe kom Eid sklidande inn mot mål, men ballen trefte metallet.

Etter 23 minutt fekk Mjøndalen ein gratissjanse til å doble leiinga. Sveen fekk ballen på 20 meter og prøvde å lobbe inn 2-0, men Renze Fij fekk slått ballen til hjørnespark.

Superinnbytarar

I andre omgang fauk Sogndal ut av startblokkene og var nære ved å setje inn utlikninga allereie etter to minutt. Eirik Lereng kom stormande inn i boksen og dundra til, men ballen sneik seg igjen utanfor buret til Makani.

Sogndal gav seg ikkje og sende bølgje på bølgje mot bruntrøyene utover i omgangen.

Med 13 minutt igjen av ordinær tid fekk Eirik Bakkes menn endeleg betalt for det høge presset. Nakkim var for seint ute og laga straffespark med ei takling på Sogndal-innbytar Adams utanfor boksen. 20-åringen Adams var iskald frå 11 meter og klarte å overliste Makani.

Matchvinnar Nakkim

Berre minuttet seinare låg ballen endå ein gong i nettmaskene for Sogndal. Då var det ein ny innbytar som tok ansvar. Tomas Kristoffersen fyrte av ein susar frå langt hald, og Makani klarte ikkje å hive seg ned raskt nok for å stopp kunstskåringa.

Då det såg ut til at Sogndal skulle ta eliteserieplassen frå Mjøndalen, slo Mjøndalen knallhardt tilbake. Sveen raga høgast etter eit akrobatisk legg frå Sondre Solholm Johansen, og sette inn 2–2 med pannebrasken.

Sju minutt på overtid var det igjen ein dødball som måtte til for Mjøndalen før ballen låg i nettmaskene. Denne gongen var det Nakkim som fekk hårtustane på ballen, og via ein Sogndal-spelar låg ballen i mål.

Dermed kunne Vegard Hansen og Mjøndalen juble for fornya kontrakt i Eliteserien.

