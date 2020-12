Solskjær: – Vi spelte briljant fotball

sport

Manchester United hadde vunne dei ni siste bortekampane i ligaen før oppgjeret mot det desiderte botnlaget i toppdivisjonen. To mål av Marcus Rashford og eitt av Anthony Martial sørgde for at gjestene sikra den gode statistikken i Premier League.

– Vi spelte briljant fotball mellom deira første og andre mål. Slutten var derimot litt for ubehageleg for min smak, seier Solskjær til BBC.

Av dei fem siste vann laget til Ole Gunnar Solskjær etter å ha lege under, og kampen torsdag kveld vart den sjette i same kategori.

– Vi gjer det aldri enkelt for oss sjølv. Starten var slapp og treig, og det overraskar meg, fordi vi viste dei video og så skjer det igjen, seier Solskjær om eigne spelarar etter å ha lege under.

Sheffield Uniteds David McGoldrick sørgde for ein god start på kampen då han utnytta ein tabbe av målvakt Dean Henderson mindre enn fem minutt ut i første omgang. McGolbrick skåra igjen tre minutt før full tid, men det hjelpte ikkje for heimelaget.

– Det var ein test for Dean (Henderson) etter å ha gjort ein feil som det, men han fekk meir ein godkjend.

Siger betyr at Manchester United er eitt poeng frå Leicester City på fjerdeplass.

