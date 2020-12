Schalke byter trenar igjen

sport

Baum vart henta inn i slutten av september då David Wagner måtte gå etter ei frykteleg sesonginnleiing. Sidan har det ikkje gått særleg betre. Schalke har ikkje vunne éin seriekamp i haust og ligg heilt sist i ligaen med fire poeng frå tolv kampar.

Schalke takkar Baum for innsatsen i ei pressemelding og opplyser samtidig at Huub Stevens, som trena Schalke i 2011 og 2012, skal leie laget i dei to siste kampane før nyttår.

Schalke avslutta òg førre sesong elendig. Førre siger kom mot Borussia Mönchengladbach 17. januar. Det betyr altså at det nærmar seg eit år sidan siste trepoengar.

Forutan tre mellombelse trenarverv har Schalke bytt hovudtrenar ti gonger dei siste ti åra.

Klubbens neste kamp blir spelt laurdag heime mot nyopprykte Arminia Bielefeld, som ligg tredje sist i serien.

(©NPK)