Det EM-klare laget til Martin Sjögren har spelt to kampar sidan førre Fifa-ranking kom ut i august. Begge gav 1-0-siger over Wales og sørgde for at Noreg vinn kvalifiseringsgruppa si.

Noreg har 1932 rankingpoeng og er med det berre fem poeng bak 10.-plasserte Japan. Japanarane har òg gått opp éin plass.

USA toppar som sist rankinga føre Tyskland og Frankrike. Det er uendra blant dei ni øvste laga.

Sverige er beste nordiske lag med sin 5.-plass.

