Kaptein Reginiussen ferdig i RBK

sport

Midtstopparen enda opp med 271 kampar for klubben. Det vart òg 28 mål på han. Det siste skåra han mot Molde i sin aller siste kamp.

– Det har vore ei fantastisk reise, og eg er ekstremt takksam for alt eg har fått oppleve i Rosenborg. Kontrakten min gjekk ut, og eg har forståing og respekt for at klubben prioriterer annleis neste år. Med tanke på pandemien og alt det har ført med seg er det sjølvsagt trist at dette vart siste sesongen. Eg skulle gjerne avslutta føre eit fullsett Lerkendal, men eg kjem tilbake på besøk når alt er tilbake ved normalen, seier veteranen til Rbk.no.

Rosenborgs sportslege leiar, Mikael Dorsin, seier at Reginiussen skal takkast ordentleg av på Lerkendal neste sesong.

Tore Reginiussen har spelt i Rosenborg sidan 2012-sesongen.

(©NPK)