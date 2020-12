Stadfesta: Australian Open blir utsett i tre veker

sport

Finalane blir spelt helga 20. og 21. februar.

Spelarane må trene under karantenerestriksjonar i 14 dagar før turneringa startar.

Noregs tennisess Casper Ruud har tidlegare opna for å dra til Australia i midten av desember for å vere klar til oppkøyringsturneringane til Australian Open, noko han no slepp.

ATP Cup, to ATP-turneringar og to WTA-turneringar skal haldast i Melbourne veka før Australian Open.

Kvalifiseringsturneringa for menn blir spelt 10. til 13. januar i Doha. Dei kvalifiserte spelarane vil dermed ha tid til å gjennomføre karantenetida før hovudturneringa startar. WTA har enno ikkje kunngjort korleis kvalifiseringskampane til kvinnene skal avgjerast.

Turneringa skulle opphavleg ha vore arrangert frå 18. til 31. januar.

