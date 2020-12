Premier League vil teste ekstra byte ved hovudskadar

sport

Premier Leagues avgjerd var venta. Frå før var det klart at den engelske FA-cupen innfører eit ekstra byte ved hovudskadar frå 3. runde, som blir spelt i januar.

For å unngå at moglegheita blir misbrukt, vil motstandarlaget òg kunne byte ein spelar samtidig utan at det går utover den vanlege kvoten på tre innbytarar.

For tredje gong fekk ikkje storklubbane i Premier League gjennomslag for å ha fem byte i løpet av ein kamp. Det skjer sjølv om regelorganet i fotballen, Ifab, har godteke å forlengje ordninga med to ekstra byte ut 2021 for nasjonale turneringar.

I staden vart det torsdag vedteke at Premier League-lag kan fylle benken med ni spelarar. Det er to fleire enn det som har vore tillate.

