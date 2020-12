Norges idrettsforbund overraska over Russland-dommen

sport

Torsdag vart det klart at Russlands antidopingbyrå (Rusada) blir suspendert frå Verdsantidopingbyrået (Wada) i to år. Det betyr at russarar ikkje får konkurrere under eige flagg i store meisterskap som OL og VM.

Opphavleg ville Wada stengje ute Rusada i fire år, men Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) halverte dommen etter å ha behandla den russiske anken.

– Vi er overraska over at lengda på suspensjonen er halvert. Norges idrettsforbund støtta Wadas avgjerd i 2019 om fire års suspensjon av det russiske antidopingbyrået Rusada, seier Kjøll i ei pressemelding.

– Det er likevel viktig at CAS seier at halveringa av suspensjonstida ikkje skal forståast som noka form for frikjenning av Rusada eller av russiske styresmakter i denne saka. Det er svært alvorleg at russarane har sletta alle spor frå det statsstyrte jukset, legg ho til.

Ønskte meir innsikt

Under utestenginga kan ikkje russiske styresmakter ha representantar i styreverv i internasjonale idrettsorganisasjonar som har forplikta seg til Wada-koden.

– Det sender eit kraftig signal, meiner Kjøll.

Norges idrettsforbund hadde forventa openheit rundt behandlinga av den russiske anken i CAS. Slik vart det ikkje.

– Vi er skuffa over at denne ankesaka ikkje har gått for opne dører. Dette ville gitt oss meir innsikt i saka og avgjerdsgrunnlaget CAS har hatt tilgjengeleg. Det vart dessverre ikkje teke omsyn til, seier Kjøll.

