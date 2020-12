NRK: Johaug og Huawei avbryt samarbeidet

sport

Det har den siste tida vorte stilt spørsmål rundt samarbeidet til langrennsstjerna med Huawei. Nyleg vart det avslørt at programvara til selskapet har vorte brukt til å identifisere uigurar.

Kina har fått hard kritikk for handteringa si av den forfølgde minoritetsgruppa.

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», heiter det i ei fråsegn NRK fekk frå Huawei torsdag kveld.

Johaugs manager Jørn Ernst skriv dette om brotet i ein sms til NRK:

«Vi setter stor pris på at Huawei tar et stort ansvar, og fristiller Therese fra samarbeidsavtalen, slik at hun kan ha full fokus på det sportslige».

Tidlegare i månaden valde Barcelona-stjerna Antoine Griezmann å seie opp den personlege avtalen sin med Huawei. Sveriges superstjerne Zara Larsson braut samarbeidet sitt med selskapet i august.

