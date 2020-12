sport

Det har den siste tida vorte stilt spørsmål rundt samarbeidet til langrennsstjerna med Huawei.

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», heiter det i ei fråsegn frå Huawei som NRK fekk torsdag kveld.

