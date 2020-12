CAS halverte Wada-dommen: Russland blir stengt ute frå OL og VM i to år

sport

Det avgjorde Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i Lausanne torsdag. Russlands antidopingbyrå, Rusada, hadde anka dommen på fire års utestenging frå Verdsantidopingbyrået (Wada) inn til CAS, og der vart den halvert.

Både Rusada, Wada og ei rekkje idrettsforbund og utøvarar deltok i høyringa i CAS i starten av november, og sidan har eit panel internt i valdgiftsretten behandla saka.

CAS er den siste ankeinstansen i idrettsjussen. Russarane har moglegheit til å anke til sveitsisk høgsterett, men det er ytst sjeldan CAS-avgjerder blir omgjorde det.

Nøytralt flagg

Avgjerda betyr at Russland som nasjon ikkje får delta i større, internasjonale meisterskap som OL, Paralympics og VM dei neste to åra. Utøvarar kan få løyve til å konkurrere under nøytralt flagg, slik tilfellet var under vinterleikane i 2018.

Russland kan derimot spele med det russiske flagget på brystet til dømes i fotball-EM neste år. Dommen gjeld frå torsdag, og Russland vil dermed tidlegast kunne konkurrere som nasjon 17. desember 2022.

I dommen skriv CAS at utøvarane ikkje kan konkurrere med tøy påført det russiske flagget, og at den russiske nasjonalsongen ikkje kan syngast eller spelast på nokon offisielle arenaer.

Putin blir ramma

Russiske styresmaktspersonar får heller ikkje ta på seg styreverv i internasjonale idrettsorganisasjonar eller vere tilskodarar i OL og VM.

– Uakseptabelt, seier leiar Stanislav Pozdnjakov i den russiske OL-komiteen om at presidenten i landet Vladimir Putin ikkje kan vere tilskodar i sommarleikane neste år i Tokyo eller vinter-OL i Beijing i 2022.

Samtidig er han tilfreds med at russiske utøvarar kan konkurrere under nøytralt flagg.

Tukla med dopingprøvar

Bakgrunnen for utestenginga er at Wada meiner at data og prøvar frå det mykje omtalte antidoping-laboratoriet i Moskva vart tukla med før dei vart overleverte til Wada i januar 2019. Det internasjonale antidopingbyrået bestemde seg i desember i fjor for å stengje ute Rusada.

Rusada bestemde seg raskt for å anke avgjerda til CAS og har heile vegen hevda at dei ikkje har gjort noko gale.

Det russiske antidopingbyrået var stengt ute frå Wada frå 2015 til 2018 på grunn av omfattande brot på dopingreglane frå 2011 og framover. I 2016 avdekte den såkalla McLaren rapporten at russiske utøvarar deltok i eit statsstøtta dopingprogram, der mellom anna positive dopingprøver vart bytte ut med negative under vinterleikane i Sotsji i 2014.

Då Rusada igjen vart innlemma i Wada hausten 2018, var eit av vilkåra at ein skulle overlevere prøvar frå Moskva-laboratoriet. Det er mange av desse prøvane Wada meiner det var tukla med.

