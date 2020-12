Amerikansk sinne etter Russland-avgjerda: – Katastrofalt slag for reine utøvarar

sport

Opphavleg var Russlands antidopingbyrå (Rusada) suspendert frå Verdsantidopingbyrået (Wada) i fire år, men utfallet vart annleis etter at Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) hadde sagt sitt i ankesaka.

Tygart meiner det er ei «nedslåande avgjerd».

– Den russiske statsstøtta dopingaffæren har snart halde på i eit tiår, så det er inga trøyst å finne i denne utvatna dommen. Det er eit katastrofalt slag for reine utøvarar og integriteten til idretten at ein endå ein gong slepp unna konsekvensar som står i stil med lovbrota, seier sjefen for USAs antidopingbyrå (Usada).

I fleire år har Tygart vore blant dei skarpaste stemmene i fordømminga av Russlands dopingskandale. Avgjerda på torsdag overraskar han ikkje.

Han skuldar Wada og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) for å vere medgjerlege overfor Russland.

– Endå ein gong er politikk sett føre prinsipp, seier Tygart.

