«Nytt på nytt» blir utfordra av Nora Mørk og EM-handball

Noreg spelar mot Danmark med kampstart 20.30. TV3 startar sendinga si i god tid før avkast.

«Nytt på nytt» med sendestart 21.05 er ein magnet for NRK med frå 900.000 til godt over 1 million sjåarar kvar veke.

Hos TV 2 er det «Hver gang vi møtes» som dreg godt over halvmillionen sjåarar på fredagskvelden frå 20.00. Programmet har sjåarrekord på cirka 700.000. Wenche Myhre er gjest fredag.

– Sånn det ser ut no, ligg semifinalen an til å starte 20.30. Då kolliderer vi i så fall med eit anna program som også har levert milliontal. Vi håpar at tøff motstand og herleg drama skal gjere at vi snusar på millionen. Og skulle det bli finale på dei norske jentene, så reknar vi med at vi er over millionen, sa sportssjef Kristian Oma i Nent Group til NTB tidlegare denne veka.

Sjåarrekorden for TV3 er det dei norske handballjentene som har. Han kom i finalen i 2016-EM mot Nederland. Då låg snittet på 1.347.000 med eit toppunkt på heile 1,7 millionar sjåarar.

