NFF vurderer ekstra byte ved hovudskadar neste sesong

Det er venta at den engelske FA-cupen vil starte med forsøka allereie neste runde, som er i januar. Det kan òg bli innført i Premier League i starten av 2021.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) stadfestar overfor NTB at det òg kan bli testa ut her heime.

– Ja, det kan vere aktuelt, men ikkje før neste sesong, skriv Fisketjønn i ei tekstmelding.

Han stadfestar at det er sesongen som startar våren 2021 han viser til.

Det betyr at klubbar kan få moglegheita til å gjere eit ekstra innbyte ved mistanke om hovudskade, sjølv om dei har brukt opp dei tre byta ein vanlegvis er avgrensa til.

I årets koronasesong har det vore opna for inntil fem innbytarar, fordelt på tre stopp i spelet.

Lovgivarane i fotballen i IFAB har òg vedteke at moglegheita for fem innbytarar blir forlengd ut 2021 for nasjonale turneringar, og til 31. juli 2022 for internasjonale turneringar.

