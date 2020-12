Avgjerd i Rusada-saka torsdag

sport

Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i Lausanne har behandla Russlands antidopingbyrå (Rusada) si anke i saka, og det blir opplyst at rettsavgjerda vil bli offentleggjord torsdag klokka 16.

Saka dreier seg om anken frå Rusada mot Verdsantidopingbyrået (Wada) si fireårige utestenging av russarane frå OL, Paralympics og alle andre store meisterskapar.

Wada meiner at data og prøver frå det mykje omtalte antidoping-laboratoriet i Moskva vart tukla med før dei vart overleverte til Wada i januar 2019. Dermed vedtok Det internasjonale antidopingbyrået i desember i fjor å stengje ute Rusada.

Samtidig vart Russland stengt ute i fire år frå å arrangere eller delta i internasjonale meisterskapar. Rusada bestemde seg raskt for å anke avgjerda til CAS og hevdar at dei ikkje har gjort noko gale.

Dersom CAS vel å halde oppe utestenginga av Russland som nasjon, er det venta at russiske utøvarar kan delta i til dømes OL under nøytralt flagg, slik tilfellet var under vinterleikane i 2018.

