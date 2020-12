TV-Pettersen har snudd: Vrakar Noreg og rangerer Russland og Frankrike på topp i EM

sport

Han trur enkel motstand i mange kampar kan vere ei ulempe for Noreg.

– Det beste nivået så langt i EM, var førsteomgangen mellom Russland og Frankrike (28-28 til slutt). Den kampen trur eg òg gir dei to laga ein liten fordel fordi dei dermed har kjent litt på det øvste nivået, seier Pettersen til NTB.

Før sluttkampane i EM rangerer han topp-3 slik: 1) Russland, 2) Frankrike, 3) Noreg.

Rett før EM heldt Pettersen Noreg som favoritt. – Hittil i EM har ikkje Noreg vorte utfordra skikkeleg. Dei har fått lov til å spele spelet sitt. Det trur eg ganske sikkert ikkje vil skje mot lag som Russland og Frankrike. Dei vil sannsynlegvis bruke ulike offensive formasjonar og løysingar i forsvar.

– Noreg må vere endå meir nøye og skarpe på det dei gjer. Ein feil blir straffa mykje hardare av Russland og Frankrike enn Romania, seier Pettersen.

Kaos?

Han meiner Noreg har mest å gå på i forsvarsspelet. Han er òg spent på korleis Noreg løyser ein mogleg motstandartaktikk der Stine Bredal Oftedal blir freista nøytralisert langt ute på banen.

– Blir det slik, kan det òg ta Nora Mørk mykje ut av kampen i angrepsspelet, seier Pettersen.

Etter fem kampar er den gjennomsnittlege sigersmarginen til Noreg 11,6 mål. Den reisa kan vise seg å bli kostbar.

Noreg spelar mot Ungarn tysdag, men resultatet påverkar ikkje den norske vegen vidare som puljevinnar.

Russland og Frankrike har best føresetnader i den andre gruppa. Russarane møter Danmark tysdag. – Eg trur danskane er heilt avhengig av at målvakt Sandra Toft spelar ein superkamp for å true Russland, seier Pettersen til NTB.

Danmark hadde heile 18 tekniske feil mot eit svakt spansk lag måndag.

Tyskland og Kroatia kan gå vidare frå Noregs pulje. Dei møtest tysdag, og berre siger er nok for tyskarane.

Danmark går garantert til semifinale med siger over russarane. Etter den kampen blir det klart kven Noreg møter fredag.

