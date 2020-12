Statsrådar vil ha møte med NIF etter avsløringar om overgrep i idretten

sport

Det melder VG. Avisa har den siste tida hatt fleire saker om overgrep i idretten, og det har vorte avdekt svakheiter i ordninga rundt politiattestar.

I helga kom det fram at minst åtte personar fekk jobbe med mindreårige i norsk idrett, sjølv om dei var dømde eller sikta for seksuelle overgrep. Det er ikkje i samsvar med regelverket.

– Takka vere desse sakene har vi fått dokumentert grufulle hendingar som er totalt uakseptable, og som ikkje skal finne stad. Vi har òg vorte gjorde merksame på utfordringar som vi kanskje har tenkt på, men kanskje ikkje kjent omfanget av, seier Raja til VG.

Saman med Mæland ønskjer han å ha eit møte med Norges idrettsforbund på nyåret. Dagsordenen der vil bli å tette hol i politiattestordninga.

– For idretten og det frivillige er det viktig at politiattestane gir reell tryggleik for alle barn og unge. Då må vi bort frå «øyeblikksbilete» og jobbe for at attestane kan digitaliserast og at det blir enklare å slå opp, sjølvsagt med varetaking av personvernet, seier idrettspolitisk talsperson Tage Pettersen i Høgre.

Pettersen er òg president i Norges Ishockeyforbund.

(©NPK)