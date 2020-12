Noreg sender «naudlandslag» til EM-kvalifiseringskampar i handball

sport

Håndballforbundet (NHF) prøvde å få utsett kampane mot Kviterussland, men fekk ikkje gehør hos Det europeiske handballforbundet.

Smittefare og belastning før VM i Egypt, som startar 14. januar, gjer at Noreg ikkje vil bruke dei beste mennene sine mot kviterussarane.

– Oppkøyringa til VM og sjølve meisterskapen er viktigare enn EM-kvaliken. Vi må verne om seniorlandslaget som skal til VM, slik at vi sikrar at vi har eit landslag i Egypt. Og då blir det ein kombinasjon av dei to laga, seier NHF-generalsekretær Erik Langerud til TV 2.

Geir Erlandsen skal leie «naudlandslaget» i staden for Christian Berge.

(©NPK)