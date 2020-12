Lundby frustrert over FIS' prioriteringar under koronakrisa

sport

– Når du ser at resten av verda konkurrerer i alle andre idrettar medan vi må sitje å sjå på, då føler ein litt på at det ikkje er berre smittevern som er problemet, seier Maren Lundby til TV 2.

Etter at verdscupopninga til kvinnene vart avlyst på Lillehammer skal dei endeleg i aksjon fredag i austerrikske Ramsau, men så er neste renn langt ut på nyåret.

Mennene vil då ha vore igjennom 16 renn, medan kvinnene berre eitt. Det synest Lundby & co. er ein smule urettferdig.

– Det er på ein måte alltid vanskeleg å få arrangert renn for oss – av ein eller annan grunn, seier ho lakonisk.

Måndag måtte Det internasjonale skiforbundet (FIS) avlyse verdscuprenna og prøve-OL i Beijing. FIS opplyste at renna vil bli erstatta av renn i Polen i den same perioden.

Prøve-OL-et til kvinnene i Beijing vart òg avlyste, men FIS kom ikkje med noko umiddelbar erstatning.

– Kva med kvinnene? spurde Lundby, som eit svar på FIS' melding på twitter om at verdscuprennet til mennene vart avlyst.

Lundby har gått i bresjen for at kvinner skal få like vilkår som menn i internasjonal hoppsport. Mellom anna fekk ho på plass storbakkerenn for kvinner i det kommande VM i Oberstdorf i februar. No byrjar ho å bli lei kampen om likestilling.

– Det er veldig frustrerande når ein bruker så mykje tid på det, og har trena dag ut og dag inn sidan mars og vi har ikkje konkurrert ein einaste gong. Då blir du ganske frustrert etter kvart, seier ho

(©NPK)