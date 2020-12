Kairinen blir med Lillestrøm til Eliteserien – henta permanent frå Midtjylland

sport

Tysdag gjekk dei siste formalitetane rundt overgangen i boks, opplyser LSK på nettstaden sin. Kaireinens nye kontrakt renn ut 2024.

– Eg gler meg verkeleg til å komme tilbake i 2021. Dette er noko eg har ønskt meg i ein lengre periode. No er klubbane endeleg samde, og eg er samd med Lillestrøm. Det er berre heilt fantastisk, seier den finske midtbanemannen.

Han spelte 28 av 30 kampar for LSK i sesongen som endå med opprykk til Eliteserien og var sterkt ønskt med vidare.

– Vi visste at det var ein spelar med eit stort potensial då han kom, og det har han verkeleg vist gjennom sesongen. Vi har heile tida hatt eit håp om at vi skulle klare å få til ein overgang, men har måtta ta tida til hjelp i og med at han var under kontrakt med ein så stor klubb som Midtjylland, seier sportssjef Simon Mesfin i romerike-klubben.

(©NPK)