Uavklart for Brøndby – VIF, danskane hevdar dei ikkje kan spele kampen

Det første oppgjeret i 16.-delsfinalen skulle eigentleg ha vore spelt i Oslo sist torsdag, men vart utsett på grunn av eit smittetilfelle i Brøndby-troppen.

Sidan det har situasjonen ikkje vorte enklare – snarare tvert imot.

– Vi har fire spelarar med korona, dei er i isolasjon. Eitt av tilfella var nytt fredag. Denne spelaren har vore i nærkontakt med andre spelarar. Så no har vi ti spelarar inkluderte målvakt som ikkje er sjuke eller har vore i nærkontakt med koronapositive, seier Brøndby-lege Lillen Toben til VG to dagar før den planlagde returkampen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har førebels ikkje bestemt seg for kva som skjer med dei to kampane. NTB fekk måndag opplyst frå VIF at også Oslo-klubben ventar på svar frå Uefa.

Brøndby-lege Toben fastslår uansett at laget ikkje kan spele kampen.

– Det er umogleg. Det har vi skrive til Uefa. Vi har ikkje noko lag.

