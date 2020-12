TV3 med handballsuksess: Håpar på milliontal i finalehelga i EM

sport

Det gjorde kanalen til den største kommersielle TV-aktøren i Noreg den dagen. Snittalet var 624.000 sjåarar.

Det norske laget møte Ungarn tysdag. Fredag ventar semifinale.

– Sånn det ser ut no, ligg semifinalen an til å starte 20.30. Då kolliderer vi i så fall med eit anna program som også har levert milliontal. Vi håpar at tøff motstand og herleg drama skal gjere at vi snusar på millionen. Og skulle det bli finale på dei norske jentene, så reknar vi med at vi er over millionen, seier sportssjef Kristian Oma.

Nent Group melder òg om sterk auke på strøymetenesta Viaplay i forhold til førre EM.

