Strengare koronarestriksjonar i London gir null tilskodarar igjen

sport

Nivå tre er det strengaste nivået for å avgrense smittespreiinga i Storbritannia.

Dei nye restriksjonane trer i kraft onsdag. Igjen vil det seie at det til dømes ikkje blir nokon tilskodarar på plass når Arsenal tek imot Southampton same kveld.

At London er flytta opp frå nivå to til nivå tre betyr at heller ikkje Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace eller Fulham kan ha tilskodarar på heimekampane.

Liverpool, Everton, Southampton og Brighton er dei fire klubbane som kan ha opp til 2000 tilskodarar på kampane.

(©NPK)