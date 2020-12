Shiffrin i knapp leiing, Mowinckel best av dei norske alpinistane i Courchevel

sport

Den 25 år gamle amerikanske alpinstjerna har ei leiing på 7/100 sekund til vinnaren på laurdag, Marta Bassino, og er 14/100 føre trear Federica Brignone. Shiffrin jaktar den 67. verdscupsigeren i karrieren.

Ragnhild Mowinckel var heile 2,26 bak den amerikanske leiaren i den krevjande traseen. Laurdag vart ho nummer 20 i comebacket sitt frå skade.

Kristin Lysdahl var best av nordmennene i rennet på laurdag med sin 15.-plass, men hadde ingen god 1. omgang måndag. Ho enda 3,05 sekund bak Shiffrin, men ligg an til å få køyre to omgangar.

Maria Therese Tviberg hamna heile 3,51 sekund bak.

Mina Fürst Holtmann var først utfor og skulle setje standarden og revansjere utkøyringa på laurdag. Etter 55 sekunds køyring vart ho litt for ivrig og forsvann ut av løypa. Thea Louise Stjernesund delte lagnad med lagvenninna.

Holtmann var faktisk raskare enn Bassino i den øvste delen av løypa.

Verdscupleiaren Petra Vlhová var òg blant dei som køyrde ut i 1. omgang.

Marte Monsen hamna utanfor dei 30 beste som får køyre 2. omgang og var 4,80 sekund bak.

Kristina Riis-Johannessen og Kaja Nordbye deltek òg i Courchevel.

(©NPK)