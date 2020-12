Endeleg verdscup for Lundby – anar ikkje noko om konkurrentane

sport

Ifølgje landslagssjef Christian Meyer er det er store forventningar til det norske laget.

– Vi har ikkje sett konkurrentane våre i aksjon sidan kvaliken i Granåsen i mars. Vi aner ikkje noko om nivået deira i bakken, men føler at vi trass i ein svært vanskeleg periode har fått gjennomført dei samlingane og konkurransane vi ønsket i Noreg. Vi har ikkje kunna reise til utlandet eller hatt internasjonale renn. Då er det vanskeleg å seie kor bra nivået vårt er før opningsrennet, seier landslagssjef Christian Meyer i ei pressemelding.

Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Eirin Kvandal og Thea Minyan Bjørseth skal i aksjon i det ekstra innsette hopprennet i Ramsau fredag.

Meyer trekker fram Lundby, Opseth og Strøm som dei sterkaste korta, men understrekar at heile laget er sterkt før rennet i Austerrike.

Maren Lundby var tilbake i hoppbakken igjen etter eit skadeavbrekk førre helg under NM, og var best under begge renna i dei to Lysgårdsbakkene.

(©NPK)