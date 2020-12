Sverige seier ja til Tour de Ski

sport

I ei pressemelding skriv det svenske skiforbundet at beskjeden frå den medisinsk ansvarlege, Per Andersson, var velkomme.

Sveriges avgjerd var ikkje direkte overraskande. Det var teikn i tida som viste at løparane byrja å bli positive til å delta. Maja Dahlqvist var ein av dei som sa frå at ho gjerne ville stille.

Frå før var det klart at Charlotte Kalla skulle stille. Kalla har vore smitta av koronaviruset.

– Det er eit enormt arbeid som er gjort for å minimere risikoen for å bli utsett for smitte på veg mot Tour de Ski, seier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i Sveriges Skiforbund.

