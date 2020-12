Sverige seier ja til Tour de Ski – skaper si eiga boble

sport

I ei pressemelding skriv det svenske skiforbundet at beskjeden frå lagets medisinske ansvarlege, Per Andersson, var velkommen.

Sveriges avgjerd var ikkje direkte overraskande. Det var teikn i tida som viste at løparane byrja å bli positive til å delta. Maja Dahlqvist var ein av dei som sa frå at ho gjerne ville stille.

Frå før var det klart at Charlotte Kalla skulle stille. Kalla har vore smitta av koronaviruset.

– Det er eit enormt arbeid som er gjort for å minimere risikoen for å bli utsett for smitte på veg mot Tour de Ski, seier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i Sveriges Skiforbund.

TV-tid

Sveriges langrennssjef understrekar òg behovet for å sjå dei svenske kjæledeggane på TV.

– Dessutan ønskjer løparane sjølv å reise, og derfor kjennest det fantastisk godt ut at vi har funne ei løysing, seier Fåhraeus.

Tour de Ski blir i år arrangert frå 1. til 10. januar på stadene Val Müstair i Sveits og i Toblach og Val di Fiemme i Italia.

Sverige reiser til Mellom-Europa i eit eige sjartra fly.

– Vi har arbeidd hardt for å minimere risikoen for å få smitte inn i troppen. Til saman har forandringane det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjort og våre eigne planar for reise, innkvartering og transport, vorte justert slik at eg kan kjenne meg trygg til å gi klarsignal, seier den medisinske legen til landslaget, Per Anderson.

Korridor

I tillegg til eige fly som landar og tek av så nær arrangørstadene som mogleg, skal svenskane bu i eigne hotell som ikkje blir nytta av andre enn dei sjølv. Dei brukar òg eigen buss mellom arrangørstadane.

– Vi kjem ikkje til å møte andre folk i det heile. Det høyrest veldig kjedeleg ut, men det er slik vi tenkjer. Vi får ein eigen korridor og held oss unna alt og alle, seier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

Den norske landslagsleiinga i langrenn tok tysdag den endelege avgjerda om ikkje å sende nokon utøvarar til arrangementet i Sveits og Italia.

(©NPK)