Smitten blir halden i sjakk i EM-bobla

No held arrangøren knallhardt i taumane for å fullføre på same måte. Det vil vere ein PR-siger etter all kritikk i forkant av meisterskapen.

Tre positive testar vart avlagde då laga kom til Danmark i dagane før avkast tidleg førre veke. Etter det har vel 3500 avlagde prøver vore negative.

– Førebels går det veldig bra og med utruleg god stemning i troppen vår. Men det er ein heilt ny kvardag med temperaturmåling kvar Morgon og kveld og mykje rapporteringar. Vi blir koronatesta kvar andre eller tredje dag, seier Noregs lege Nils Ivar Leraand til NTB.

– Kva er inntrykket ditt av smittevernregimet i EMs raude boble?

– Eg føler at dette er så sikkert som det går an innanfor dei rammene som gjeld. Vi føler ikkje at vi er i Danmark, men meir plassert på ein øyde øy. Eg meiner at arrangøren har teke alle moglege forholdsreglar, seier Leraand.

– Dei (arrangøren) har jobba kjempebra. Du ser at dei er nøye i hall og på hotellet med tanke på munnbind og spriting. Eg håpar vi får halde fram meisterskapen av den danske regjeringa, seier Katrine Lunde til NTB.

Hadde tru

Dei to får støtte av Ole Erevik, som er EM-ekspert for TV3.

– Det er berre å ta av seg hatten for arrangøren. Visst kan det framleis komme ein positiv test eller to, men så langt har det fungert fantastisk, seier Erevik til NTB.

Han snakkar medan han ventar på resultatet av ei koronaprøve i Kolding. Alle involverte i EM, også mediefolk, skal testast minimum kvar femte dag.

– Eg har heile tida sagt at eg trudde dette kunne la seg gjennomføre på ein trygg måte, seier Erevik.

Torsdag fekk ytterlegare 31 kommunar i Danmark skjerpa smittevernreglar. Det gjeld område på alle kantar av Kolding-området der Noreg og sju andre EM-lag har halde til.

Det lyser raudt vest, nord og aust for Kolding. Raudt er det òg i Herning. Der blir sluttkampane spelte neste helg.

