sport

Telemarksavisa melder at midtstopparen la opp på direkten under juleavslutninga Odd arrangerte for sponsorar og samarbeidspartnarar fredag.

30-åringen har slite med skadar gjennom heile sesongen, og Semb Berge har sjølv frykta at den skrale fysikken ville tvinge han til å leggje opp.

Fredrik Semb Berge har tre landskampar for Noreg. Han debuterte for Odd heilt tilbake i 2008 og har òg vore innom klubbane Brøndby og Molde.

(©NPK)