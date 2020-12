Viking redda poeng og øydela for Vålerenga

sport

Aron Dønnum er heit på grauten og verka å gjere jobben for VIF med sine to fulltreffarar, men to seine mål frå Veton Berisha og Zymer Bytyqi gjorde at det enda med eitt poeng til kvart av laga.

Dønnum skåra det sjuande og åttande målet sitt denne sesongen. Dei kom på overtid i 1. omgang og kort etter sidebyte. Veton Berisha stod for Vikings redusering mot slutten av kampen før Bytyqi fekk pirka inn utlikninga frå kort hald.

Det var ganske jamt mellom laga i 1. omgang. Spelet veksla fram og tilbake med nokon halvsjansar på begge laga innleiingsvis. Kampen ropte på ei skåring, og etter 38 minutt var gjestene frå hovudstaden svært nær. Dønnum var skikkeleg på hogget og klarte rive seg laus i bakrommet. Han kom åleine med Iven Austbø, men avslutninga enda i tverrliggjaren. Reprisen viste derimot at Vålerenga-spissen drog med seg ballen med handa, men utan at dommaren fekk det med seg.

Dønnum som vart matchvinnar mot Rosenborg måndag, lykkast derimot i siste sekund av overtida i 1. omgang då han plasserte ballen mellom beina på Austbø på pasningen frå Matthías Vilhjálmsson.

– Veldig herleg å få den skåringa etter missen i tverrliggjaren. Det er alltid plass mellom beina pleier vi å seie.

Fire minutt etter kvilen slo 22-åringen til igjen. Henrik Bjørdal fann Dønnum som frå 16-meteren plasserte ballen forbi Austbø til 2–0 nede ved stolperota.

Vålerengas andre islending og notoriske måltjuv Vidar Örn Kjartansson fekk med seg det siste kvarteret for Vilhjamsson.

Viking var nær redusering etter 72 minutt. Då fekk Erik de Lanlay snudd seg inne i feltet, men avslutninga enda i stolpen.

Åtte minutt før slutt kom derimot målet alle venta på. Zymer Bytyqi sette eit frispark frå distanse tilsynelatande rett i mål, men det var Berisha som hadde hårtustane på ballen på veg inn i mål.

Vålerenga har ikkje tapt på dei ti siste kampane sine. Førre tap kom mot Bodø/Glimt i slutten av september. Seks sigrar og fire uavgjort har det vorte.

Viking har heller ikkje tapt på seks kampar.

Ein tydeleg rørt Bjarne Berntsen fekk blomster av Viking-leiinga før kampen. Etter at det vart klart at Berntsen ikkje fekk ny kontrakt med klubben, har det vorte fire sigrar og ein uavgjord for dei mørkeblå.

(©NPK)