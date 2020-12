Svensk langrennsløpar blir utestengd etter å ha spelt på eige løp

sport

– Den typen spel er eit utbreidd fenomen i langrenn. Det er eit sett med reglar, men ingen veit om dei. Det er berre bra at eg kan belyse det ein ikkje har lov til. Eg kan ta på meg den hatten, seier han til Aftonbladet.

24-åringen, som normalt satsar på langløp, vann uventa 15 kilometer klassisk under den svenske sesongopninga i Bruksvallarna i november.

I etterkant av løpet sa han i eit intervju at han hadde spelt pengar på at William Poromaa, som vart nummer to i løpet, skulle vinne. Styret i det svenske skiforbundet har derfor valt å suspendere Novak frå all organisert trening og konkurranse i ein månad.

Presidenten i Sveriges Skiforbund, Karin Mattsson, seier at inntrykket deira er at slik speling ikkje er eit utbreidd problem.

