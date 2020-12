RBKs akademisjef Vikvang ferdig i Blink to kampar før sesongslutt

sport

Snorre Lillebo og Ole Petter Meland overtek hovudtrenaransvaret resten av sesongen, skriv klubben på nettsidene sine.

Vikvang førte Blink opp til 1. divisjon førre sesong. Etter ein god start på årets sesong har trønderklubben slite den siste tida. Dei ligg akkurat no på 14.-plass i 1. divisjon, som gir kvalifiseringskampar om fornya kontrakt. Med ein kamp mindre spelt har dei to poeng opp til Grorud på plassen over.

– No prøver gjer vi ei ny endring og håpar det kan utløyse noko som gir seks poeng på dei to siste kampane, seier sportsleg leiar for A-laget til klubben Petter Holltrø.

– Eg tenkjer at dette er heilt fair. Både eg og spelarane har gjort det vi kan for å mobilisere dei siste kampane, men har ikkje evna å få til gode resultat, seier Vikvang sjølv.

Tom Dent er tilsett som ny hovudtrenar i Stjørdals-Blink frå 2021.

(©NPK)