Lindvik står over VM i skiflyging – har reist heim til Noreg

– Det har vore ein tøff start på sesongen for min del både fysisk og mentalt. Det har vore ei stor belastning mentalt og sjølvtilliten i hoppinga har ikkje vore til stades, seier Marius Lindvik i ei pressemelding.

Lindvik vart nummer tre i det siste verdscuprennet i Russland sist helg. Likevel slit han med sjølvtilliten i bakken.

– Eg har jobba hardt for å få tilbake sjølvtilliten i hoppinga og føler eg er på riktig veg. Eg måtte vere ærleg med meg sjølv og akkurat no så føler eg at hoppinga og sjølvtilliten ikkje er bra nok til å hoppe skiflyging, seier Lindvik.

Landslagstrenar Alexander Stöckl har respekt for avgjerda til eleven.

– Eg har full respekt for at ein utøvar vel å stå over skiflyging. Det er ganske krevjande, og alle veit at det er ein viss fare knytt til det å flyge på ski. Du må vere mentalt klar til å setje utfor. Eg har stor respekt for at Marius vågar å seie ifrå. Vi støttar han 100 prosent i avgjerda, seier landslagssjef Alexander Stöckl.

Kvalifiseringa til årets VM startar seinare torsdag.

