Koronasmitte hos Brøndby – VIFs meisterligakamp blir avlyst

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tok avgjerda etter at norske styresmakter ved smittevernlegen i Oslo torsdag formiddag stadfesta at Brøndbys spelarar er sette i karantene.

I ei pressemelding sendt av Vålerenga heiter det at ein av Brøndbys spelarar testa positivt for koronaviruset etter trening måndag kveld. Denne spelaren deltok på heile treninga og var i garderoben saman med resten av Brøndby-spelarane.

I samsvar med Uefa-protokollen er det nasjonale styresmakter som bestemmer karantenereglane, og både danske og norske reglar seier at spelarar som blir rekna som nærkontakt skal i karantene. I dette tilfellet skulle dei danske spelarane vore i karantene i Danmark fram til fredag 11.12., slik Brøndby har forklart regelverket til Uefa og Vålerenga Fotball.

Sidan Brøndby reiste med spelarar som skulle vore i karantene, kan ikkje kampen på Intility Arena gjennomførast som planlagt, heiter det i pressemeldinga.

Ingen av Vålerengas spelarar har vore i nærkontakt med Brøndby-leiren.

– Vi synest naturlegvis det er trist at kampen ikkje kan gjennomførast, men aksepterer sjølvsagt at dette ikkje lèt seg gjere med dagens smittevernreglar. Det viktigaste omsynet er helsa til alle som er involverte i ein fotballkamp, og vi har derfor forståing for at avgjerda vart som den vart. No rettar vi i staden fokus inn på cupfinalen søndag, seier dagleg leiar i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl.

Det er uklart kva som skjer med returkampen som er fastsett til den 16. desember i København.