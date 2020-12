Kampen mellom Jerv og Åsane stansa etter 1 minutt – utsett på ubestemt tid

sport

Kampen vart sett i gang like etter klokka 13.15, men stoppa etter eitt minutt. Minuttet etter forlét spelarane banen. No opplyser Åsane til Bergensavisen at kampen blir utsett på ubestemt tid.

– Det er heilt uaktuelt for oss å sleppe spelarane ut på denne banen, sa oppmann og lagleiar Odd Krister Føllesdal til BA før kampen som skulle byrja klokka 13.

Klokka 13 vart Jervs lag lese opp av speakeren på banen, men ingen spelarar var å sjå på den til dels grøne og brune grasmatta. To Åsane-spelarar var ute på graset og prøvde å spele nokre pasningar seg imellom, men ballen trilla ikkje lenge før den stoppa heilt i overvatnet.

– Det toler vi

Det føregjekk samtalar på klubbkontoret til Jerv, og Åsane kravde at kampen skulle flyttast.

– Vi kan ikkje spele på denne banen. Det går ikkje. Vi vil flytte kampen, stadfesta Føllesdal.

Klokka 13.10 var Åsane-spelarane framleis ikkje å sjå ute på graset, heller ikkje Jerv-spelarane. Berre mannskap ute på graset for å fjerne så mykje vatn som mogleg. Speakeren til Jerv opplyste at det blir kamp, men at publikum måtte smørje seg litt med tolmod.

– Dommarane har sagt at det blir kamp, og vi er klare som berre F, vi. Det er gras, 10. desember og regn, så at det er blautt, det toler vi, sa Jervs daglege leier til Eurosport.

Reservearena

Åsane speler for å sikre seg kvalifiseringsspel til Eliteserien, medan Jervs plass i divisjonen enno ikkje er trygg.

Arendals heimebane (kunstgras) har vorte brukt som Jervs reservearena tidlegare, men òg der skal det vere for mykje overvatn. Starts heimearena kan òg vere eit alternativ.

Starts daglege leiar Christopher MacConnacher stadfestar til NTB at klubbane har forhøyrt seg om å spele i Kristiansand.

(©NPK)