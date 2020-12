Hangeland byter ut TV 2 med Solbakken: – Han er den beste trenaren eg har hatt

sport

– Ståle ringde meg førre veke. Eg har jo spelt for Ståle sjølv. Eg ser på han som den beste trenaren eg har hatt. Vi tenkjer fotball ganske likt. Eg har alltid hatt god kontakt med han sidan den gongen eg spelte for han i FC København. Det var ganske enkelt å svare ja på om eg ville vere med, seier Hangeland til NTB.

Torsdag vart Solbakkens trenarteam presentert. I tillegg til Hangeland blir Kent Bergersen assistent, Andrew Findlay blir analysesjef og Frode Grodås held fram som assistent med ansvaret for målvaktene.

Hangelands rolle er nyoppretta og skal ifølgje NFF gå ut på å følgje opp enkeltspelarar på landslaget på og utanfor banen. I tillegg vil han hjelpe til med kompetansen sin om forsvarsspel.

– Det er utruleg inspirerande å få vere med på det. Det er forhåpentleg noko eg kan noko om etter ein lang karriere sjølv. Eg kjem til å kaste meg inn i det med liv og lyst, seier 39-åringen med 91 landskampar for Noreg.

Reise

Hangeland har vore knytt til TV 2 den siste tida i samband med meisterliga og Premier League. Han har fungert som ein konsulent der og blir verande på skjermen fram til årsskiftet. Så startar han i den nyoppretta stillinga i forbundet.

Rogalendingen, som fekk 238 kampar i Premier League, vil vere aktiv òg mellom landslagssamlingane og reise rundt.

– Ja, det blir nok ein del av det. Det blir nok relativt avgrensa fram til ein vaksine kjem, men eg ser for meg at det blir ein viktig del av jobben, seier Hangeland, som vil følgje opp ikkje berre landslagsspelarane, men også dei som er aktuelle, og dei som kan komme til å bli det.

– Alle skal føle seg sett og følgt opp. Dei må vite kva som blir kravd om du er høgreback, sentral midtbane eller spiss – korleis Ståle vil ha det. Ambisjonen min er at dei skal vite det, seier han.

Ikkje på grunn av Sørloth-saka

Han utdjupar at NFF òg ønskjer at Hangeland kommuniserer ein raud tråd til aldersbestemde klassar på landslaget.

– Slik at mange ser at viss dei gjer dei og dei tinga rett, er det ein veg til å representere Noreg på A-nivå.

Hangeland avviser at jobben er oppretta med tanke på bråket i haust med tidlegare landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth.

– Det er ikkje konkret med tanke på noko som skjedde i haust. Eg har full tiltru til at landslagsteamet og spelargruppa finn gode måtar å jobbe på saman. Erfaringa mi på eit og eit halvt tiår er at det er ekstremt mange bra folk i støtteapparat og blant spelarane. I all hovudsak handlar det om sportslege ting, forklarer han.

