Golf: Hovland på 17.-plass i Dubai

Hovland gjekk bana på 71 slag, eitt under par. Tre birdiar og to bogeyar og resten par vart fasiten for 23-åringen.

Franske Victor Perez er åleine i tet med fem slag under par. Robert MacIntyre, Matthew Fitzpatrick og Erik van Rooyen har alle gått fire under par og ligg på delt 2.-plass.

Om Hovland vil vere med på neste års Ryder Cup i september, må han ha spelt fire turneringar på Europatouren. Hovland er dermed i aksjon i Dubai før han tek juleferie.

Hovland vann den andre PGA-turneringa si for tre dagar sidan då han gjekk til topps i Playa del Carmen i Mexico.

