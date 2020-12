EM-sensasjonen ustoppeleg: Kroatia vinn og vinn

sport

Kroatane står med seks poeng av seks moglege med to kampar igjen av hovudrunden. Balkan-laget er i same pulje som Noreg.

Desse to laga møtest laurdag i det som truleg blir ein gruppefinale.

Kroatia har ei særs suksessrik historie i herrehandball med gull og ei rekkje semifinalar i OL, VM og EM dei siste tiåra.

Men på damesida har det vore skralt – inntil i år. Sigeren mot rumenarane betyr at Kroatia tok eit veldig langt steg mot semifinale. Det var omtrent ingen handballkjennarar som kunne sjå for seg noko slikt for nokre veker sidan.

I den andre pulja slo Russland Montenegro 24–23. Russarane har ikkje gitt frå seg poeng så langt i EM og såg sterke ut i lengre periodar av kampen.

