Dopingprøvene frå Sotsji-OL skal retestast

sport

Jobben skal utførast av testbyrået ITA melder både AFP og Insidethegames. Retestane skal vere ferdiganalysert i 2021, slik at eventuelle straffereaksjonar skal rekke å bli klare før vinter-OL i Beijing i 2022.

Det var i etterkant av OL i Sotsji at det omfattande, statsstøtta dopingprogrammet i Russland vart avslørt. Det inkluderte mellom anna at skitne prøver vart bytte ut med falske, reine testar.

Prøver frå alle nasjonalitetar skal gjennomgåast på nytt. ITA skriv at analysemetodane har vorte betrakteleg betre og meir presise enn dei var for få år sidan, spesielt gjeld dette anabole steroid og hormon. Det gjer at det er mogleg å oppdage doping som ikkje kunne sporast for seks år sidan.

(©NPK)