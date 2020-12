Toppskårar Pellegrino svarte Glimts måltjuv då Kristiansund slo Odd på overtid

sport

Pellegrinos to skåringar gjer at det er 25–25 etter at Bodø/Glimts Kasper Junker skåra hat trick mot Haugesund. Pellegrino har to kampar igjen på å leggje Junker bak seg, medan Bodø/Glimt har éin kamp igjen av sesongen.

Pellegrinos overtidsskåring gav 4–3 til Kristiansund i ein svært underhaldande og dramatisk kamp som varte heilt til sju minutt på overtid.

I tillegg til Pellegrino skåra Sondre Sørli KBKs to andre mål. Odds Mushaga Bakenga ville ikkje vere noko dårlegare og skåra hat trick.

Kristiansund-sigeren sende dei opp forbi Rosenborg på 4.-plass. Det som gir Europa-spel neste år. KBK er fire poeng bak Vålerenga. Mannskapet til Christian Michelsen har berre tapt éin gong på dei elleve siste kampane i Eliteserien.

Kristiansund møter Stabæk borte 13. desember før dei tek imot Haugesund ni dagar seinare. Odd har eit hektisk kampprogram med Sandefjord, Molde, Strømsgodset og Brann i same periode.

