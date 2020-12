Lett match for Engen og Wolfsburg – Juventus yppa seg mot Lyon

sport

Kampen i Serbia, som var den første av to 16-delsfinaler, var aldri spesielt spennande. Til det var Wolfsburg med Engen og Sævik på laget for gode.

Zsanett Jakabfi og Lena Oberdorf slo an tonen med kvar si skåring før det var spelt ti minutt, og deretter såg gjestene seg aldri tilbake. Kampen enda til slutt 5-0, noko som betyr at Wolfsburg har halvannan fot i kvartfinalane føre returkampen i Tyskland.

Ingrid Syrstad Engen vart bytt ut i pausen, medan Karina Sævik gjekk av bana etter 65 minutts spel. Ingen av dei norske hamna på skåringslista.

Ada Hegerberg er framleis ikkje klarert for spel etter det lange skadefråværet sitt og var ikkje i Lyons kamptropp då den franske storklubben måtte slite for sigeren i 16.-delsfinalen sin mot Juventus onsdag.

Juventus tok leiinga to gonger, men begge gonger slo Lyons stjernegalleri tilbake. To minutt før full tid vart japanske Saki Kumagai matchvinnar for gjestene frå Frankrike.

Lyon har vunne Meisterligaen dei fem siste sesongane.

