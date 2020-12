LSK-profil vender heim til Island

sport

Det skriv LSK på nettsidene sine onsdag.

Valur er Islands største klubb. Smarason ser fram til å komme nærare familien på sagaøya.

– Det blir kjensleladd å reise heim etter 17 år i utlandet. Den siste kampen på den reisa blir mot Grorud søndag, og det kjem til å vekkje nokre kjensler i meg. Eg er veldig glad for tida mi i Lillestrøm, sjølv om det har vore ei skikkeleg berg-og-dal-bane, seier han.

– Både for meg og klubben har det vore oppturar og nedturar. Det kjennest bra å forlate klubben no etter at opprykket er sikra. Det betyr mykje for meg at Lillestrøm spelar i Eliteserien, legg han til.

Smarason kom til Åråsen-klubben sommaren 2018. Han var tonegivande i den første sesongen sin i klubben, men sidan i fjor har skadar skapt trøbbel og ført til lite speletid.

No ser han fram til å komme heim.

– Eg går til den beste klubben på Island, som har vunne ligaen der tre av dei siste fire åra og som satsar stort. Så eg går dit som heiltidsproff og har framleis like store ambisjonar som speler, seier Smarason.

