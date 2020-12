FIS vil avgrense reisinga – flyttar svensk verdscuphelg i januar

sport

Det internasjonale skiforbundet gjer dette for å avgrense reiseverksemda.

– Eg vil rette ein stor takk til arrangørane i Ulricehamn for at dei har vore imøtekommande og bidrege til å gjere endringa mogleg. No ser vi fram til to skihelgar i Falun og Ulricehamn på rappen, seier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i det svenske skiforbundet.

Byte av helg gjer at det blir ei reise mindre mellom Finland og Sverige. Koronapandemien har tvinga fram endringa.

– Det gjer at vi reduserer risikoen for smitte, seier Fåhreaus.

Arrangørsjef Johan Falk seier at dei er med på endringa trass i den knappe tidsfristen.

– Endringa er nødvendig for å sikre verdscupen i situasjonen vi er i.

Verdscupkalenderen etter Tour de Ski-slutt 10. januar og fram til 7. februar blir då sjåande slik ut.

* Lahti, Finland (23.- 24 januar)

* Falun, Sverige (30.- 31. januar)

* Ulricehamn, Sverige (6.- 7. februar).

Endringa gjer at det ikkje er nokon ledige helgar for dei utsette verdscuprenna i Lillehammer før i mars. Renna og prøve-OL i Beijing i Kina 18.- 21. mars er utsett. Det kan vere ei moglegheit for Lillehammer å smette inn der viss smittesituasjonen og karantenereglane tillèt det.

(©NPK)